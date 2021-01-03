Норвегия – одна из лучших в ЕС по борьбе с COVID.Теперь там запретят алкоголь в ресторанах

В Норвегии вводят новые ограничения, чтобы предотвратить новую волну распространения коронавируса, включая общенациональный запрет на продажу алкоголя в ресторанах и барах и запрет на приглашение гостей домой. Об этом сообщила премьер-министр страны Эрна Солберг, передает Reuters.

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По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, общее число случаев COVID-19 в Норвегии на 100 000 жителей за неделю с 21 по 27 декабря составило 113,6, что является четвертым наименьшим показателем в Европе после Исландии, Греции и Финляндии.

Однако за последний месяц там все же наблюдается рост случаев заболевания.

"Мы видим больше признаков новой волны инфицирования", – сказала Солберг, назвав в числе причин этого празднования Рождества и Нового года и появление более заразного варианта вируса, выявленного в Великобритании.

Помимо запрета на продажу алкоголя, в Норвегии закрыли университеты, призвали граждан ограничить свою социальную жизнь – не ходить в гости, не ездить по стране и за границу. Магазины, детские сады и школы останутся открытыми.

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Наталия Медведева

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