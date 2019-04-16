Норвежец в России приговорен к 14 годам колонии строгого режима

Московский городской суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима подданного Норвегии Фруде Берга. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Во вторник, 16 апреля, судья Андрей Суворов признал его виновным якобы в шпионаже. Суд постановил передать в доход российского государства сумму в 15 тысяч евро, которая была у подсудимого.
Дело норвежца рассматривалось в закрытом режиме, поэтому судья огласил только вводную и резолютивную часть приговора.
Адвокат Берга Илья Новиков сообщил о том, что его подзащитный не будет подавать апелляцию, а внесет просьбу о помиловании. "В этом деле нет других фигурантов. То, что писала пресса о том, что он кому-то передавал документы, является неправдой", - подчеркнул он.
Новиков также опроверг сообщения СМИ о еще одном задержанном по данному делу.
Адвокат полагал, что его подзащитного могут осудить на срок от 8 до 14 лет тюрьмы. Берг был задержан в Москве в декабре 2017 года.
3 апреля 2019 года сообщалось, что Берга обвиняют в том, что он якобы собирал информацию о российских атомных подводных лодках.