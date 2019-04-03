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03.04.2019, 14:20

Россия обвиняет норвежца в сборе данных об атомных подлодках

Россия обвиняет норвежца в сборе данных об атомных подлодках - Фото
Фруде Берг (фото - nordnorskdebatt.no)

Фруде Берга задержали в Москве в декабре 2017 года, с тех пор он находится под арестом

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Арестованного в России по подозрению в шпионаже гражданина Норвегии Фруде Берга обвиняют в том, что он якобы собирал информацию о российских атомных подводных лодках. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой прокурора Милану Дигаеву.

Суд по делу норвежца в закрытом режиме начался 2 апреля в Москве. Российское следствие заявляет, что Бергу якобы передавал данные о кораблях сотрудник российского оборонного предприятия, за которым следили спецслужбы РФ.

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63-летний Берг отрицает свою вину. Адвокат Илья Новиков заявляет, что против его подзащитного могли устроить провокацию, а он сам не осознавал, чем занимался.

Задержали Берга в Москве в декабре 2017 года, с тех пор он находится под арестом, который продлили до 22 сентября.

25 сентября 2018 года в Норвегии обыскали здание парламента - искали прослушивающие устройства после задержания в аэропорту Осло подозреваемого в шпионаже сотрудника Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева.

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Теги: Россия, шпионаж, норвегия, Фруде Берг
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