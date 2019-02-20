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20.02.2019, 19:47

Норвегия: Агрессия РФ – конфликт не двух сторон, а глобальный

Норвегия: Агрессия РФ – конфликт не двух сторон, а глобальный - Фото
Фото: pixabay.com

Представитель Норвегии при ООН, которая выступала также от имени Дании, Финляндии, Исландии и Швеции, призвала отпустить украинских моряков

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Вооруженная агрессия РФ и захват украинских кораблей вместе с членами экипажей в районе Керченского пролива, а также блокирование Россией доступа к Азовского моря - это не двусторонний конфликт, а проблема глобального характера. Об этом заявила на заседании ГА ООН постоянный представитель Норвегии при ООН посол Мона Юуль, которая выступала также от имени Дании, Финляндии, Исландии и Швеции.

"Россия прибегла к эскалации напряженности путем применения силы к судам. Мы призываем к скорейшему освобождению кораблей и 24 членов украинских экипажей, которые продолжают находиться задержанными в России", - заявила она.

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Дипломат также призвала к возобновлению свободного доступа в украинские порты в Азовском море, поскольку это – "нарушение международного права, устава ООН, хельсинского итогового акта, парижской хартии".

Постоянный представитель Норвегии также обратила внимание на милитаризацию Россией Крымского полуострова и постоянные нарушения прав человека со стороны оккупационных властей в Крыму.

Президент Петр Порошенко во время выступления в ООН заявил, что общая численность российских вооруженных сил дислоцирующихся вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тысяч военных. 

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Теги: ООН, Украина, война, рф, агрессия, черное море, азовское море, норвегия
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