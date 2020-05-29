Новозеландские пляжи покраснели от миллионов выброшенных на берег омаров: фото

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Пляжи Новой Зеландии стали красными из-за массовой гибели миллионов омаров Munida Gregaria, выброшенных на берег приливом. Об этом сообщает The Guardian.

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Экологи подтверждают, что такая ситуация характерна для этого вида - после размножения они во время приливов прилипают к песку, оставаясь там и погибая во время отлива.

Несмотря на беспокойство местных жителей, ученые уверяют, что подобные случаи массовой гибели кардинально не влияют на численность популяции ракообразных, так как погибшие представляют собой лишь "крошечную" ее часть.

СПРАВКА. Munida Gregaria - разновидность приземистого омара. Обитает на восточном побережье Новой Зеландии, а также в районе Тасмании и Огненной Земли, на глубине 7-429 метров. После размножения в водах океана эти ракообразные заканчивают свой жизненный цикл на суше, прилипая к песку и камням. Максимальный размер взрослых особей не превышает 3 см.

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