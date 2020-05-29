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Новозеландские пляжи покраснели от миллионов выброшенных на берег омаров: фото

Новозеландские пляжи покраснели от миллионов выброшенных на берег омаров: фото - Фото
Фото: facebook.comp/TroyDandoFishing
29.05.2020, 11:57

Ученые уверяют, что несмотря на массовую гибель, популяции этих ракообразных ничего не угрожает

Пляжи Новой Зеландии стали красными из-за массовой гибели миллионов омаров Munida Gregaria, выброшенных на берег приливом. Об этом сообщает The Guardian.

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пляж Новая Зеландия (twitter.com/marinemetre2)

Экологи подтверждают, что такая ситуация характерна для этого вида - после размножения они во время приливов прилипают к песку, оставаясь там и погибая во время отлива.

Несмотря на беспокойство местных жителей, ученые уверяют, что подобные случаи массовой гибели кардинально не влияют на численность популяции ракообразных, так как погибшие представляют собой лишь "крошечную" ее часть.

Munida Gregaria (twitter.com/marinemetre2)
СПРАВКА. Munida Gregaria - разновидность приземистого омара. Обитает на восточном побережье Новой Зеландии, а также в районе Тасмании и Огненной Земли, на глубине 7-429 метров. После размножения в водах океана эти ракообразные заканчивают свой жизненный цикл на суше, прилипая к песку и камням. Максимальный размер взрослых особей не превышает 3 см.

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Дарья Мостовая
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