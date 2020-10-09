Новым главой Военного комитета НАТО выбрали адмирала из Нидерландов

Адмирал Роб Бауэр станет старшим военным советником генсека НАТО Йенса Столтенберга

Сегодня, 9 октября, начальники штабов вооруженных сил стран НАТО избрали представителя Нидерландов адмирала Роба Бауэра следующим председателем Военного комитета НАТО, старшим военным советником генерального секретаря. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

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Адмирал Бауэр займет эту должность по окончании срока полномочий маршала авиации Стюарта Пича – в июне 2021 года.

"Я рад принять этот вызов в такое важное для НАТО время. Сейчас, во время все более сложных угроз и вызовов безопасности, нам необходимо сохранять сплоченность внутри альянса. Нам необходимо обеспечить реагирование, готовность и усиление НАТО", – сказал Бауэр.

Он заявил, что будет стремиться объединить север, юг, восток и запад, а все страны НАТО независимо от их размера. При этом адмирал намерен в полной мере способствовать принципу сдерживания всех потенциальных угроз и защиты союзников от любого противника.

Главоц Военного комитета НАТО традиционно выбирают начальника штаба вооруженных сил страны-члена НАТО. Срок полномочий председателя обычно составляет три года. Начальники штабов на закрытом заседании избирают председателя из числа выдвинутых странами-членами кандидатов.

Пост председателя Военного комитета до сих пор (с 1963 года) занимали 19 офицеров из следующих стран: Германия (пять раз); Великобритания (четыре раза); Канада, Италия и Норвегия (дважды); Бельгия, Чехия, Дания и Нидерланды (один раз).

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Наталия Медведева

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