Новым президентом Эстонии стал Алар Карис

Директор Эстонского национального музея Алар Карис избран новым президентом Эстонии, сообщает ERR.

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Кандидатуру Кариса поддержали 72 депутата парламента Эстонии при необходимых 68.

Кариса выдвинули депутаты Центристской партии и Партии реформ, которые входят в правящую коалицию. Новый президент Эстонии был избран во втором туре выборов, других претендентов не было.

Карис родился в 1958 году в Тарту, закончил Эстонский университет естественных наук. Работал в Эстонском биоцентре, в Тартуском университете. В 2013 году был назначен государственным контролером Эстонии, с 2017 года – директор Эстонского национального музея.

Президент Эстонии исполняет в основном представительские и формальные функции. Он не может быть членом какой-либо партии и не может занимать какую-либо иную выборную или назначаемую должность.

Вчера, 30 августа, в первом туре выборов президента Эстонии парламенту не хватило пяти голосов для утверждения кандидатуры Кариса.

Денис Юдин

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