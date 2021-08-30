Парламент Эстонии не смог избрать президента в первом туре: что дальше

Парламент Эстонии не смог избрать президента страны в первом туре сегодня, 30 августа 2021 года. Об этом сообщает ERR.

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Эстонский парламент выбирал из одного кандидата, им был директор Эстонского национального музея Алар Карис, выдвинутый правящей коалицией Центристской партии и Партии реформ.

Кандидатуру Кариса поддержали 63 парламентария из необходимых 68. Всего в голосовании участвовали 79 депутатов, 16 бюллетеней не были заполнены. Всего в эстонском парламенте 101 депутат.

Второй тур пройдет завтра, 31 августа, в 12:00. Кандидаты могут быть выдвинуты завтра же с 8:00 до 10:00.

Если президента не изберут во втором туре, то в тот же день пройдет третий тур. Если и он закончится неудачно, то избирать президента будет коллегия выборщиков: к 101 депутату парламента присоединяться 107 представителей местного самоуправления. Если президента не изберет и коллегия выборщиков, то весь процесс начнется заново.

Президент Эстонии исполняет в основном представительские и формальные функции. Он не может быть членом какой-либо партии и не может занимать какую-либо иную выборную или назначаемую должность.

В конце августа 2021 года действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в ЕС, и странам может понадобиться 20 лет для вступления в Союз.

Президент Эстонии также заявила, что для вступления Украины в НАТО нужен "поворот истории" – возвращение контроля над всей территорией страны.

Денис Юдин

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