Новый конфликт в Африке Эфиопия разгневала Сомали соглашением с Сомалилендом

Сомали отозвало посла из Эфиопии и объявило недействительным международное соглашение этой страны, по которому она собирается арендовать морской порт в городе Бербера. Об этом сообщил сомалийский президент Хасан Шейх Мохамуд в соцсети X (Twitter).

Бербера находится на территории Сомалиленда – непризнанного государственного образования на севере Сомали.

This evening,I signed the law nullifying the illegal MoU between the Gov’t of Ethiopia & Somaliland. With the support of our lawmakers & our people, this law is an illustration of our commitment to safeguard our unity, sovereignty & territorial integrity as per international law. pic.twitter.com/UajOPm2qVB