Новый конфликт в Африке Эфиопия разгневала Сомали соглашением с Сомалилендом

Фото: Twitter / HassanSMohamud

Сомали отозвало посла из Эфиопии и объявило недействительным международное соглашение этой страны, по которому она собирается арендовать морской порт в городе Бербера. Об этом сообщил сомалийский президент Хасан Шейх Мохамуд в соцсети X (Twitter).

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Бербера находится на территории Сомалиленда – непризнанного государственного образования на севере Сомали.

This evening,I signed the law nullifying the illegal MoU between the Gov’t of Ethiopia & Somaliland. With the support of our lawmakers & our people, this law is an illustration of our commitment to safeguard our unity, sovereignty & territorial integrity as per international law. pic.twitter.com/UajOPm2qVB — Hassan Sheikh Mohamud (@HassanSMohamud) January 6, 2024

1 января Эфиопия и Сомалиленд подписали меморандум, согласно которому Эфиопия получит в аренду на 50 лет военно-морскую базу с доступом к порту Бербера для коммерческих морских операций в обмен на "углубленную оценку" относительно признания независимости Сомалиленда. Сомалиленд также должен получить долю в авиакомпании Ethiopian Airlines.

Prime Minister @AbiyAhmedAli and the President of Somaliland Muse Bihe Abdi have signed a historic Memorandum of Understanding in Addis Ababa.#PMOEthiopia pic.twitter.com/6lPlCoepGr — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) January 1, 2024

В 2019 году Эфиопия заключила соглашение с администрацией портов Сомалиленда и компанией DP World о приобретении 19% акций совместного предприятия, разрабатывающего порт Бербера. Остальные 30% находятся в собственности Сомалиленда, а 51% – у DP World. Сомалийский парламент признал это соглашение недействительным, но на реализацию проекта это не повлияло.

Порт откроет Эфиопии доступ к Красному морю и Суэцкому каналу, но когда вступит в силу договор аренды, пока неизвестно.

С точки зрения международного права Сомалиленд с населением 4 млн человек является территории Сомали.

Нынешний Сомалиленд считает себя правопреемником государства Сомалиленд, существовавшего один год в начале 1960-х после провозглашения независимости от Великобритании. В 1961 году он объединился с Сомали в Сомалийскую республику, но в 1991 году повторно провозгласил независимость.

С тех пор Сомалиленд де-факто существует отдельно от Сомали с собственной валютой, паспортами и выборами, но в Сомали рассматривают любое международное признание Сомалиленд как атаку на суверенитет.

"Федеральное правительство Сомали рассматривает это как враждебный шаг, который [...] является вопиющим нарушением и вмешательством в независимость, суверенитет и территориальную независимость Сомалийской Федерации", — говорится в заявлении правительства страны относительно меморандума Эфиопии с Сомалилендом.

Эфиопия – вторая по численности страна Африки после Нигерии, там проживает 120 млн человек. Страна потеряла доступ к морю в 1993 году после образования Эритреи, унесшей все прежнее побережье Эфиопии. С тех пор более 95% международной торговли Эфиопии проходят через страну Джибути, а остальные – через Судан и порт Бербера.

Отсутствие собственного доступа к морю тормозит экономический рост Эфиопии.

В прошлом Эфиопия и Сомали уже имели территориальный конфликт. В 1977 году Сомали ворвалось в Огаден, спорную приграничную территорию, которая сейчас находится в Эфиопии. При поддержке Советского Союза и Кубы Эфиопии удалось выиграть эту войну.

Сейчас Сомали, как указывает Al Jazeera, не ровня Эфиопии: Сомали имеет 20-тысячную армию, тогда как у Эфиопии более 130 000 солдат. Но о войне между ними пока речь не идет. Сомали ведет длительную борьбу с террористической группировкой Аш-Шабаб, а Эфиопия до сих пор приходит в себя после двухлетней войны в Тиграе.