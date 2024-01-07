Новий конфлікт в Африці. Ефіопія розгнівала Сомалі угодою з Сомалілендом

Фото: Twitter / HassanSMohamud

Сомалі відкликало посла з Ефіопії та оголосило недійсною міжнародну угоду цієї країни, за якою вона збирається орендувати морський порт в місті Бербера. Про це повідомив президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд у соцмережі X (Twitter).

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Бербера знаходиться на території Сомаліленду – невизнаного державного утворення на півночі Сомалі.

This evening,I signed the law nullifying the illegal MoU between the Gov’t of Ethiopia & Somaliland. With the support of our lawmakers & our people, this law is an illustration of our commitment to safeguard our unity, sovereignty & territorial integrity as per international law. pic.twitter.com/UajOPm2qVB — Hassan Sheikh Mohamud (@HassanSMohamud) January 6, 2024

1 січня Ефіопія і Сомаліленд підписали меморандум, згідно з яким Ефіопія отримає в оренду на 50 років військово-морську бази з доступом до порту Бербера для комерційних морських операцій в обмін на "поглиблену оцінку" щодо визнання незалежності Сомаліленду. Сомаліленд також має отримати частку в авіакомпанії Ethiopian Airlines.

Prime Minister @AbiyAhmedAli and the President of Somaliland Muse Bihe Abdi have signed a historic Memorandum of Understanding in Addis Ababa.#PMOEthiopia pic.twitter.com/6lPlCoepGr — Office of the Prime Minister – Ethiopia (@PMEthiopia) January 1, 2024

У 2019 році Ефіопія уклала угоду з адміністрацією портів Сомаліленду та компанією DP World про придбання 19% акцій спільного підприємства, що розробляє порт Бербера. Решта 30% перебуває у власності Сомаліленду, а 51% – у DP World. Сомалійський парламент визнав цю угоду недійсною, але на реалізацію проєкту це не вплинуло.

Порт відкриє Ефіопії доступ до Червоного моря та Суецького каналу, але коли саме набуде чинності договір оренди, поки що невідомо.

З точки зору міжнародного права Сомаліленд з населенням 4 млн людей є частиною території Сомалі.

Нинішній Сомаліленд вважає себе правонаступником держави Сомаліленд, яка існувала один рік на початку 1960-х після проголошення незалежності від Великої Британії. У 1961 році він об'єднався з Сомалі у Сомалійську республіку, але в 1991 році повторно проголосив незалежність.

Відтоді Сомаліленд де-факто існує окремо від Сомалі з власною валютою, паспортами та виборами, але у Сомалі розглядають будь-яке міжнародне визнання Сомаліленду як атаку на суверенітет.

"Федеральний уряд Сомалі розглядає це як ворожий крок, який [...] є кричущим порушенням і втручанням у незалежність, суверенітет і територіальну незалежність Федеративної Республіки Сомалі", — йдеться в заяві уряду країни щодо меморандуму Ефіопії з Сомалілендом.

Ефіопія – друга за чисельністю країна Африки після Нігерії, там проживає 120 млн людей. Країна втратила доступ до моря у 1993 році після утворення Еритреї, яка забрала всю колишнє узбережжя Ефіопії. Відтоді понад 95% міжнародної торгівлі Ефіопії проходить через країну Джибуті, а решта – через Судан і порт Бербера.

Відсутність власного доступу до моря гальмує економічне зростання Ефіопії.

У минулому Ефіопія та Сомалі вже мали територіальний конфлікт. У 1977 році Сомалі вдерлося в Огаден, спірну прикордонну територію, яка зараз знаходиться в Ефіопії. При підтримці Радянського Союзу та Куби Ефіопії вдалося виграти це війну.

Зараз Сомалі, як вказує Al Jazeera, не рівня Ефіопії: Сомалі має 20-тисячну армію, тоді як в Ефіопії понад 130 000 солдатів. Але про війну між ними поки що не йдеться. Сомалі веде тривалу боротьбу з терористичним угрупованням Аш-Шабаб, а Ефіопія досі оговтується після дворічної війни в Тиграї.