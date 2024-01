Новий конфлікт в Африці. Ефіопія розгнівала Сомалі угодою з Сомалілендом

Сомалі відкликало посла з Ефіопії та оголосило недійсною міжнародну угоду цієї країни, за якою вона збирається орендувати морський порт в місті Бербера. Про це повідомив президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд у соцмережі X (Twitter).

Бербера знаходиться на території Сомаліленду – невизнаного державного утворення на півночі Сомалі.

This evening,I signed the law nullifying the illegal MoU between the Gov’t of Ethiopia & Somaliland. With the support of our lawmakers & our people, this law is an illustration of our commitment to safeguard our unity, sovereignty & territorial integrity as per international law. pic.twitter.com/UajOPm2qVB