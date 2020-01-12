Новый султан Омана рассказал о планах по внешней политике

Тарик Аль Саид (фото - EPA)

Новый султан Омана Хайсам бен Тарик Аль Саид пообещал продолжать внешнюю политику своего поддерживаемого Западом предшественника султана Кабуса бин Саида, о смерти которого было объявлено 11 января. Об этом сообщает Радио Свобода.

Хайсам бен Тарик Аль Саид ранее был министром культуры Омана.

"Мы будем продолжать ту же линию, что и предыдущий султан, и руководствоваться принципами, которые он утверждал во внешней политике нашей страны, мирном сосуществовании между народами и людьми и добрососедской поведении невмешательства", - отметил он.

Хайсам бен Тарик Аль Саид является двоюродным братом Кабуса бин Саида.

11 января стало известно, что султан Омана Кабус бен Саид скончался

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