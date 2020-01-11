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Умер султан Омана

Умер султан Омана - Фото
Кабус бен Саид (фото - ЕРА)
11.01.2020, 06:37

Причину смерти не называют, но сообщается, что Кабус бен Саид много лет чувствовал себя плохо и в декабре проходил лечение в Бельгии

Султан Омана Кабус бен Саид скончался на 80-м году жизни, передает Reuters.

Он правил 50 лет после того, как пришел ко власти в 1970 году в результате переворота, который поддержали колониальные британские власти.

Кабус не имел детей и публично не назначил преемника престола. В таком случае правящая семья должна выбрать нового султана в течение трех дней после смерти предыдущего. Однако, если семья не придет к соглашению, новым правителем станет человек, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.

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султан Оман умер Кабус бен Саид
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