Умер султан Омана

Кабус бен Саид (фото - ЕРА)

Султан Омана Кабус бен Саид скончался на 80-м году жизни, передает Reuters.

Он правил 50 лет после того, как пришел ко власти в 1970 году в результате переворота, который поддержали колониальные британские власти.

Кабус не имел детей и публично не назначил преемника престола. В таком случае правящая семья должна выбрать нового султана в течение трех дней после смерти предыдущего. Однако, если семья не придет к соглашению, новым правителем станет человек, чье имя было тайно написано султаном в запечатанном письме.

Ранее п резидент Владимир Зеленский призывал Оман участвовать в приватизации в Украине.

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