ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля, который действовал 48 лет

Объединенные Арабские Эмираты бойкот Израиля в рамках сделки по нормализации двусторонних отношений, которая была заключена в середине августа

Объединенные Арабские Эмираты отменили экономический бойкот Израиля, который действовал с 1972 года. Об этом сообщает эмиратское новостное агентство WAM.

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Указ об отмене бойкота подписал президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян. "Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем", - говорится в сообщении WAM.

Теперь бизнесмены и компании из ОАЭ смогут проводить финансовые и торговые операции с бизнесом в Израиле. Израиль же сможет завозить в ОАЭ любые товары.

13 августа ОАЭ и Израиль приняли решение о нормализации двусторонних отношений. Израиль согласился приостановить реализацию плана по аннексии части палестинских территорий. Посредником выступил президент США Дональд Трамп

ОАЭ - это третье арабское государство, которое пошло на мирное соглашение с Израилем. Первым был Египет в 1979 году, а второй была Иордания в 1994 году.

Владислав Сердюк

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