Обнаружила 39 мин. Африканскую крысу-ищейку наградили золотой медалью

До этого случая золотую медаль PDSA за храбрость и отвагу вручали только собакам

Африканскую гигантскую крысу по кличке Магава наградили золотой медалью PDSA — она помогла обнаружить в Камбодже 39 мин и 28 боеприпасов, сообщается на сайте организации.

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Грызун стал первым в мире животных помимо собак, кто получил эту награду. "Самоотверженность, мастерство и храбрость Магавы — это выдающийся пример", — отметил глава комиссии Ян Маклафлин.

Само награждение состоялось онлайн. По словам Маклафлина, на территории Камбоджи в период с 1975 по 1998 годы было заложено до 6 млн мин, поэтому работа Магавы помогла спасти жизнь тысячам местных жителей.

СПРАВКА. Золотая медаль PDSA вручается за отвагу, проявленную животным и является признанием его храбрости и преданности. Награда также может вручаться животным, которые находятся на госслужбе, если при этом они получают травмы или умирают при выполнении своих служебных обязанностей.



Впервые золотой медалью PDSA в 2002 году была награждена полицейская собака Булла, погибшая в 1990 году от ножевого ранения при задержании преступника.

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Дарья Мостовая

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