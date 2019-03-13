Обрушение школы в Нигерии: погибли восемь детей

В нигерийском городе Лагосе по меньшей мере восьмеро детей погибли и многие еще находятся под завалами вследствие обрушения здания, в котором находилась школа. Об этом сообщает ВВС.
Всего в момент происшествия в школе было более 100 учеников.
Около 40 детей были найдены живыми. Поиски продолжаются.
О причине обвала информации все еще нет.
Один из местных жителей, который стал свидетелем обрушения, рассказал ВВС, что здание несколько раз было в аварийном состоянии и на него жаловались.
Сегодня в коммерческой столице Нигерии Лагосе рухнуло трехэтажное здание, в котором находилась начальная школа. Многие люди, в том числе дети, остаются под завалами.