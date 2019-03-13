В Нигерии дети заблокированы под завалами рухнувшей школы: видео

В коммерческой столице Нигерии Лагосе рухнуло здание, в котором находилась начальная школа. Многие люди, в том числе дети, остаются под завалами, сообщает ВВС.

Частная школа находилась на верхнем этаже трехэтажного здания, в котором также располагались квартиры.

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О жертвах, как и о возможной причине обрушения, пока нет никакой информации.

Место происшествия окружили родители детей. Часть их отправилась в больницы.

Агентство напоминает, что в Нигерии часто рушатся здания. Считается, что строительные материалы в стране не соответствуют стандартам, также плохо соблюдаются нормативные требования.

Вчера в интернете опубликовали видео, как в Лондоне мужчина прошел под зданием за доли секунды до частичного обрушения его фасада.