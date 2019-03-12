Британец прошел под зданием за секунду до его обрушения: видео

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Разрушение здания произошло в результате штормовых ветров, которые бушевали в Великобритании на выходных

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В интернете опубликовано видео, как в Лондоне мужчина прошел под зданием за доли секунды до частичного обрушения его фасада. Об этом сообщает Mirror.

Согласно сообщению, разрушение здания произошло в результате штормовых ветров, которые бушевали в Великобритании на выходных.

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Пешеход проходил мимо кафе Stokey Vintage Cafe в Сток-Ньюингтоне, Северный Лондон, когда через доли секунды после этого с крыши здания рухнули кирпичи и куски штукатурки.

Лондонская пожарная команда заявила, что никто не пострадал, но уборка мусора заняла почти два часа.

Частично обрушенное здание теперь считается небезопасным, оно опечатано.

Вчера, 11 марта, на одесском пляже Аркадия штормовой ветер сдул с пирса в море коляску с трехлетним ребенком. Ребенка и его мать, которая бросилась в воду вслед за коляской, спас прохожий.

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Теги: лондон, шторм, обрушение
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