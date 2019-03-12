В Одессе ветром сдуло в море коляску с ребенком: видео

Фото: скриншот видео

Вчера, 11 марта, на одесском пляже Аркадия штормовой ветер сдул с пирса в море коляску с трехлетним ребенком. Об этом сообщил в Facebook свидетель инцидента Василий Бушаров, а также подтвердили для LIGA.net в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

В ГСЧС сказали, что случай такой был, пострадавших спас прохожий, спасателей привлекать не пришлось.

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По словам очевидца, он был на пляже в Аркадии, когда заметил суету на пирсе. Какой-то человек очень быстро снял одежду и прыгнул в воду с дальней стороны пирса.

Примерно через полминуты на пирс подняли женщину, она была в мокром длинном черном пальто, а еще через несколько секунд - ребенка. Оба были живы и в сознании, ребенок стоял на ногах. Затем на пирс из воды поднялся человек, который прыгнул к ним на помощь. Ребенка закутали в одежду и ушли.

Очевидец пишет, что ветер был такой силы, что коляску с ребенком сдуло с пирса. Мать прыгнула за ним в воду. По мнению свидетеля, если бы не помощь прохожего, они утонули бы оба.

Имени парня, который спас маму с ребенком, узнать не удалось.

Коляска так и осталась в море, ее видно на видеозаписи.

11 марта в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра. В Коростышеве Житомирской области с технического здания магазина снесло кровлю, которая упала на двух женщин - одна из них погибла на месте, вторую отвезли в реанимацию.