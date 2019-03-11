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11.03.2019, 16:12

В Житомирской области ветер снес крышу магазина: погибла женщина

В Житомирской области ветер снес крышу магазина: погибла женщина - Фото
Фото: zt.dsns.gov.ua

На женщину и ее дочь 1995 года рождения упал металлический лист размером 11х14 м

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В Коростышеве Житомирской области с технического здания магазина снесло кровлю, которая упала на двух женщин. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Согласно сообщению, на женщину и ее дочь 1995 года рождения упал металлический лист размером 11х14 м.

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Женщина погибла, дочь в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении городской больницы.

По информации ГСЧС, всего в Житомирской области из-за непогоды обесточен 151 населенный пункт. Спасатели рассказывают о поваленных деревьях и сорванных крышах зданий.

Сегодня в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра

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Теги: ветер, погода, Житомир
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