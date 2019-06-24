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24.06.2019, 09:02

Обстрел аэропорта в Саудовской Аравии: погиб один человек

Обстрел аэропорта в Саудовской Аравии: погиб один человек - Фото
Иллюстративное фото: EPA

В результате обстрела ранения получили 21 человек

Йеменские повстанцы Хути совершили нападение на гражданский аэропорт в Саудовской Аравии, в результате чего один человек погиб, еще 21 – ранены. Об этом сообщает военная коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, передает Радио Свобода.

Представитель повстанцев 23 июня отметил, что аэропорты Абха и Джизан вблизи границы с Йеменом атаковали с помощью беспилотников.

"При этом военная коалиция, которая воюет с Хути, нападения на аэропорт Джизан не подтвердила. О том, какое оружие было использовано в нападении на аэропорт Абха, не сообщается", - говорится в сообщении.

21 июня Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило о запрете перелетов над Персидским заливом и Оманским заливом для всех зарегистрированных в США самолетов.

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Теги: обстрел, жертвы, аэропорт, саудовская аравия
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