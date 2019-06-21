Гражданским самолетам США запретили летать над Персидским заливом

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Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в четверг, 21 июня, о запрете перелетов над Персидским заливом и Оманским заливом для всех зарегистрированных в США самолетов. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Полеты в районах полетной информации Тегерана запрещаются до дальнейших распоряжений в связи с повышенной военной активностью и ростом политической напряженности в регионе",- говорится в сообщиении FAA.

21 июня в Эр-Рияде состоялась встреча замминистра обороны Саудовской Аравии принца Халида бен Сальмана со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком. Во время обсуждения ситуации со сбитым американским дроном принц Халед бен Сальман заявил, что его страна готова оказать США поддержку при оказании давления на Иран.

Эту информацию представитель Королевства Саудовская Аравия также опубликовал на своей странице в Twitter.

20 июня Иран сбил военный беспилотник США, но сделал это не над своей территорией, по информации Корпуса стражей исламской революции, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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