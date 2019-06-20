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20.06.2019, 09:53

Иран сбил американский дрон в международном "воздухе" - Reuters

Иран сбил американский дрон в международном "воздухе" - Reuters - Фото
Фото: пресс-служба ВМС США

Иранские ракетные войска уничтожили американский БПЛА ракетой земля-воздух

Иран сбил военный беспилотник США, но сделал это не над своей территорией, как заявили в Корпусе стражей исламской революции, в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Об этом Reuters рассказал источник в правительственных кругах США.

По словам собеседника агентства, ракетой класса земля-воздух был уничтожен MQ-4C Triton - патрульный БПЛА ВМС США на основе RQ-4 Global Hawk. Эту модификацию дронов приняли на вооружение в американские войска в начале 2016 года. Стоимость одного с учетом НИОКР - около $250 млн.

Ни о каких других подробностях инцидента не сообщается. Иран утверждает, что сбил дрон "в первые часы 20 июня".

Дрон, по данным Ирана, сбили здесь:

Аппарат полным весом до 15 т с дальностью полета около 25 000 км и максимальной его продолжительностью до 36 ч способен вести разведку с "потолком" почти 20 км.

В ноябре 2018 года после визита на то время президента Петра Порошенко в Турцию был заключен доровор на поставку дронов. Сделка состоялась.

Смотрите также: Дроны ВСУ нанесли бомбовые удары на испытаниях: видео

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Теги: Иран, дрон, БПЛА, беспилотник, КСИР, Ормузский пролив, MQ-4C Triton
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