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20.06.2019, 08:36

Иран уничтожил американского "Глобального ястреба", США отрицают

Иран уничтожил американского "Глобального ястреба", США отрицают - Фото
Беспилотник Global Hawk (фото - defense.gov)

Стратегический разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk может в любых погодных условиях летать на больших высотах в течение более 30 часов

Иранский Корпус стражей исламской революции утверждает, что в первые часы 20 июня его подразделения сбили над южной провинцией Хормозган около горы Мубарак крупный беспилотник ВВС США - "сразу же после его входа в наше воздушное пространство". Об этом сообщили на местном госканале Press TV и в госагентстве Fars.

Иранская революционная гвардия уверяет, что это был разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk.

В Центральном командовании ВС США заявили, что в среду не пролетали над иранским воздушным пространством.

Примерное место возможного инцидента:

Ранее Пентагон заявил об усилении американского присутствия на Ближнем Востоке: в регион перебросят еще до 1500 военных с зенитно-ракетным комплексом Patriot, авиазвеном, БПЛА и средствами РЭР/РЭБ.

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Теги: Иран, дрон, БПЛА, беспилотник, Ближний Восток, КСИР, Global Hawk
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