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19.06.2019, 17:54

США представили новые доказательства, что Иран нападал на танкеры

США представили новые доказательства, что Иран нападал на танкеры - Фото
Фото: ЕРА

ВМС США утверждают, что нашли на месте нападения на танкеры биометрические улики

Военно-морские силы США представили  фрагменты мин, использованные для нападения на танкеры в Оманском заливе на прошлой неделе. Там считают, что они имеют "явное сходство" с теми минами, которые показывают в Иране на парадах. Об этом сообщил представитель Пятого флота США Шон Кидо, передает Deutsche Welle.

Также Кидо добавил, что на месте нападения эксперты ВМС нашли биометрические улики, в том числе, отпечатки пальцев. 

13 июня 2019-го два танкера в Оманском проливе, один из которых принадлежит японской компании, другой – норвежской, были предположительно атакованы с помощью торпед или магнитных мин. Экипажи судов эвакуированы, никто не пострадал.

Читайте также: Нападение на танкеры в Оманском заливе: появилась реакция ООН

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Теги: США, Иран, танкеры, Оманский залив
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