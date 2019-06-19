США представили новые доказательства, что Иран нападал на танкеры

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Военно-морские силы США представили фрагменты мин, использованные для нападения на танкеры в Оманском заливе на прошлой неделе. Там считают, что они имеют "явное сходство" с теми минами, которые показывают в Иране на парадах. Об этом сообщил представитель Пятого флота США Шон Кидо, передает Deutsche Welle.

Также Кидо добавил, что на месте нападения эксперты ВМС нашли биометрические улики, в том числе, отпечатки пальцев.

13 июня 2019-го два танкера в Оманском проливе, один из которых принадлежит японской компании, другой – норвежской, были предположительно атакованы с помощью торпед или магнитных мин. Экипажи судов эвакуированы, никто не пострадал.

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