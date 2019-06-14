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14.06.2019, 09:42

Нападение на танкеры в Оманском заливе: появилась реакция ООН

Нападение на танкеры в Оманском заливе: появилась реакция ООН - Фото
Фото: EPA

Совет Безопасности ООН осудил инцидент в Оманском заливе

Американская сторона не представила Совету Безопасности ООН (СБ ООН) доказательств причастности Ирана к инциденту с предполагаемым нападением на два нефтяных танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Мы не обсуждали каких-либо доказательств", - заявил постоянный представитель Кувейта при ООН Мансур Айяд аль-Атайби в четверг, 13 июня, по окончании экстренного заседания СБ ООН. Именно Кувейт в настоящее время председательствует в Совбезе ООН.

По словам аль-Атайби, все члены Совета Безопасности осудили этот инцидент и призывают тщательно расследовать его, но официальных решений на сей счет принято не было.

Постпред США при ООН Джонатан Коэн подтвердил позицию Вашингтона, согласно которой ответственность за нападение на танкеры несет Иран. "Ни одна группировка в регионе не располагает ни ресурсами, ни потенциалом, чтобы действовать с такой точностью. Зато у Ирана имеются оружие, экспертные данные и сведения от спецслужб, чтобы сделать это", - сказал Коэн.

13 июня 2019 года два танкера в Оманском проливе, один из которых принадлежит японской компании, другой – норвежской, были предположительно атакованы с помощью торпед или магнитных мин. Экипажи обоих судов эвакуированы, никто не пострадал.

Читайте также: США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

 

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Теги: ООН, США, Иран, танкеры, Оманский залив
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