Трамп в последнюю минуту отменил ракетный удар по Ирану - NYT

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп одобрил удар по Ирану после того, как военные КСИР сбили вчера американский беспилотник, но передумал "в последний момент". Об этом сообщает The New York Times.

Источники издания отмечают, что Трамп решил нанести удар по радиолокационным станциям и ракетным батареям.

Самолеты и корабли уже были на месте и готовились атаковать, когда глава государства приказал не проводить операцию.

Вчера, 20 июня, Иран сбил военный беспилотник США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Трамп заявил, что "это было большой ошибкой".