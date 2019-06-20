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20.06.2019, 21:48

Трамп об атаке Ирана на беспилотник США: Это большая ошибка

Трамп об атаке Ирана на беспилотник США: Это большая ошибка - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Сегодня в Белом доме пройдет совещание в связи с инцидентом

Президент США Дональд Трамп отреагировал на уничтожение Ираном американского беспилотника. Об этом он написал в своем Twitter.

"Иран совершил очень большую ошибку!" - заявил Трамп.

Как сообщил, ссылаясь на свои источники, телеканал CNN, в связи с инцидентом сегодня в Белом доме пройдет встреча, участники которой обсудят варианты ответа на действия Ирана. На встрече будут присутствовать и.о. министра обороны США Патрик Шанахан и его преемник Марк Экспер. Отмечается, что Трамп на встрече присутствовать не планирует.

Сегодня сообщалось, что Иран сбил военный беспилотник США, но сделал это не над своей территорией, как заявили в Корпусе стражей исламской революции, а в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

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Теги: беспилотник, дональд трамп, Иран
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