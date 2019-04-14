Обстрел Алеппо: погибли 11 мирных жителей, есть раненые

Фото: sana.sy

В результате обстрела рынка в Алеппо (Сирия, - ред.) погибли 11 человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает SANA.

"Число мученически погибших во время нападений террористических групп, и ракетного обстрела улиц в районе Аль-Халидия в Алеппо возросло до 11, а количество раненых также увеличилось до 11 человек", - говорится в сообщении.

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Обстрел произошел в районе рынка на улице Нил.

Источник в командовании полиции Алеппо ранее сообщил, что террористические группы, расположенные в северной сельской местности в воскресенье, выпустили ракетные снаряды по улице Аль-Нил и в районе Аль-Халидия в городе Алеппо, убив шесть мирных жителей.

28 марта 2019 года Израиль выпустил несколько ракет по сирийскому Алеппо.