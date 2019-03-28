Израиль выпустил ракеты по сирийскому Алеппо - СМИ

Израиль выпустил несколько ракет по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает SANA, ссылаясь на источник в сирийской армии.
По его словам, вчера, 27 марта, сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку Израиля на ряд объектов в промышленной зоне на северо-востоке Алеппо.
Люди не пострадали, материальный ущерб устанавливают.
25 марта самолеты Армии обороны Израиля начали наносить удары в секторе Газа по целям, связанным с группировкой Хамас. Таким образом власти Израиля ответили на ракетный обстрел из сектора Газа, в результате семь израильтян были ранены.
Вчера Сирия предложила созвать Совет безопасности ООН в связи с решением США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Украинский МИД 26 марта выпустил заявление, в котором указал, что в вопросе суверенитета над Голанскими высотами руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совбеза ООН.