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28.03.2019, 11:00

Израиль выпустил ракеты по сирийскому Алеппо - СМИ

Израиль выпустил ракеты по сирийскому Алеппо - СМИ - Фото
Фото: EPA

В Сирии заявляют, что вчера вечером Израиль выпустил несколько ракет по Алеппо

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Израиль выпустил несколько ракет по сирийскому Алеппо. Об этом сообщает SANA, ссылаясь на источник в сирийской армии.

По его словам, вчера, 27 марта, сирийские средства ПВО отразили воздушную атаку Израиля на ряд объектов в промышленной зоне на северо-востоке Алеппо.

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Люди не пострадали, материальный ущерб устанавливают.

25 марта самолеты Армии обороны Израиля начали наносить удары в секторе Газа по целям, связанным с группировкой Хамас. Таким образом власти Израиля ответили на ракетный обстрел из сектора Газа, в результате семь израильтян были ранены.

Вчера Сирия предложила созвать Совет безопасности ООН в связи с решением США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Украинский МИД 26 марта выпустил заявление, в котором указал, что в вопросе суверенитета над Голанскими высотами руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совбеза ООН.

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Теги: Сирия, Израиль, война
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