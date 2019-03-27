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27.03.2019, 08:55

Сирия предлагает созвать Совбез ООН из-за Голанских высот

Сирия предлагает созвать Совбез ООН из-за Голанских высот - Фото
Фото: EPA

Власти Сирии предлагают обсудить признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами в Совбезе ООН

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Сирия предлагает созвать внеочередное заседание Совета безопасности ООН из-за признания Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Об этом сообщает AFP.

"Сирия требует созыва экстренного заседания Совбеза ООН из-за ситуации вокруг Голанских высот", - говорится в сообщении.

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Вчера,26 марта, украинский МИД выпустил заявление, в котором указал, что в вопросе суверенитета над Голанскими высотами руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совбеза ООН.

"Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривался Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции №242 от 1967 г., №465 от 1980 г. и №497 от 1981 года. Наше государство продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке и учет законных интересов безопасности Израиля", - говорится в сообщении.

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Теги: голанские высоты, Сирия
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