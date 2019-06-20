Обвиняемые в массовой гибели беженцев получили пожизненный срок

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Суд венгерского города Сегед сегодня, 20 июня, приговорил к пожизненному заключению четырех виновников массовой гибели беженцев, тела которых были обнаружены в автофургоне в Австрии в 2015 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Все четверо являются членами криминальной группировки, занимавшейся нелегальной перевозкой беженцев. Трое из них являются гражданами Болгарии, один - глава этой группировки - является выходцем из Афганистана.

Тела 71 нелегального беженца были обнаружены 27 августа 2015 года в грузовике, брошенном на парковке одного из автобанов к югу от Вены. Эксперты пришли к выводу, что все они - 59 мужчин, восемь женщин и четверо детей - задохнулись в фургоне.

По данным следствия, водитель фургона слышал стоны и крики беженцев, но, по указанию своего шефа, не остановился, чтобы впустить воздух в грузовой отсек. Позднее он оставил автофургон на парковке и сбежал.

Суд лишил трех обвиняемых права на досрочное освобождение. Четвертый должен провести за решеткой по меньшей мере 30 лет.

8 ноября 2018 года в городе Зиген на западе Германии начался судебный процесс по делу об издевательствах над беженцами.

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