Очистить и слить в море. Япония близка к принятию решения по радиоактивной воде с Фукусимы

В случае решения выливать очищенную и разбавленную воду в море, процесс начнут не ранее 2022 года, он будет длиться 30 лет

Правительство Японии стремится как можно скорее решить, как утилизировать 1,23 млн тонн радиоактивной воды, использованной для охлаждения аварийного реактора разрушенной АЭС Фукусима, которая сейчас хранится в резервуарах. Об этом сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироши Кадзияма, передает NHK.

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Как отмечается, из этой воды с помощью сложного процесса фильтрации удаляют большинство радиоактивных изотопов. Но один изотоп, тритий, удалить невозможно, поэтому вода хранится в огромных резервуарах.

В феврале правительственная комиссия предложила вылить воду в море или выпарить ее в воздухе после разбавления до уровня, соответствующего экологическим и другим стандартам. Члены комиссии заявилиа, что это реалистичные варианты. Они назвали это безопасной процедурой, которая применяется и на обычных атомных реакторах.

С тех пор правительство обдумывает, как поступить, консультируясь с местными жителями и бизнес-операторами в области рыболовства, лесного и сельского хозяйства.

По словам Кадзияма, решение по утилизации воды еще не принято, но правительство планирует сделать это в ближайшее время.

По сообщениям японских СМИ, включая национальные ежедневные газеты Nikkei и Yomiuri Shimbun, сброс отфильтрованной воды начнется не раньше 2022 года.

Перед сливом воду разбавят – она станет в 40 раз менее концентрированной, а весь процесс займет 30 лет.

Официальное решение может появиться к концу этого месяца, сообщает информационное агентство Kyodo.

Экологи и рыбаки против слива воды в океан. Рыболовные организации опасаются, что люди откажутся покупать их продукцию из этого региона.

В тоже время ученые говорят, что вода быстро растворится в Тихом океане, а тритий может быть опасен для здоровья человека и животных только в очень больших концентрациях.

11 марта 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение силой 9 баллов, вызвавшее 15-метровое цунами.

Тогда погибли и пропали без вести около 18 500 человек, более 160 000 были вынуждены покинуть свои дома.

Резервные системы для предотвращения аварий на АЭС Фукусима смогли выдержать землетрясение, но цунами нанесло им непоправимый ущерб. В последующие дни вышли из строя системы охлаждения станции, произошел выброс радиации.

Авария на АЭС Фукусима считается самой страшной ядерной катастрофой со времен Чернобыля в 1986 году.

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Наталия Медведева

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