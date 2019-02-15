Одного из разработчиков "Новичка" в России обвиняют в педофилии

Владимир Углев (фото - скриншот видео)

К живущему в российской Анапе ученому Владимиру Углеву, одному из разработчиков отравляющего вещества "Новичок", пришли домой с проверкой сотрудники полиции. В городе начали массово появляться листовки с его фотографиями и обвинениями в педофилии, пишет Медуза.

Как рассказал сам Углев, полицейские объяснили свой визит "обращениями граждан". Они осмотрели его квартиру и содержимое ноутбука, а на следующий день провели с ним беседу в отделении полиции и взяли отпечатки пальцев.

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Углев был одним из ученых, публично подтвердивших разработку "Новичка" в СССР после отравления в Солсбери бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российские официальные лица тогда отрицали существование подобных программ.

Напомним, опознан третий подозреваемый в отравлении Скрипаля. Это Денис Вячеславович Сергеев, высокопоставленный офицер ГРУ и выпускник Военно-дипломатической академии России.