Официально. Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Сегодня, 27 марта, Северная Македония стала новым членом НАТО, передав документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.
Отмечается, что союзники НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.
Сообщается, что 30 марта в штаб-квартире НАТО состоится церемония поднятия флага для Северной Македонии в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя военного комитета НАТО маршала сэра Стюарта Пича и временного поверенного в делах делегации Северной Македонии в НАТО Зорана Тодорова.