Официально. Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Фото: пресс-служба НАТО

Сегодня, 27 марта, Северная Македония стала новым членом НАТО, передав документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Отмечается, что союзники НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

Сообщается, что 30 марта в штаб-квартире НАТО состоится церемония поднятия флага для Северной Македонии в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя военного комитета НАТО маршала сэра Стюарта Пича и временного поверенного в делах делегации Северной Македонии в НАТО Зорана Тодорова.

12 июня 2018 года премьер-министры Македонии и Греции достигли соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию - это сделало возможным вступление страны в НАТО и ЕС.

2 декабря 2019 года США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.