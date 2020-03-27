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Официально. Северная Македония стала 30-м членом НАТО

Официально. Северная Македония стала 30-м членом НАТО - Фото
Фото: пресс-служба НАТО
27.03.2020, 20:03

Северная Македония стала новым членом Североатлантического альянса

Сегодня, 27 марта, Северная Македония стала новым членом НАТО, передав документ о присоединении к Североатлантическому договору в Государственный департамент США. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Отмечается, что союзники НАТО подписали протокол о присоединении Северной Македонии в феврале 2019 года, после чего все 29 национальных парламентов проголосовали за ратификацию членства страны.

Сообщается, что 30 марта в штаб-квартире НАТО состоится церемония поднятия флага для Северной Македонии в присутствии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, председателя военного комитета НАТО маршала сэра Стюарта Пича и временного поверенного в делах делегации Северной Македонии в НАТО Зорана Тодорова.

  • 12 июня 2018 года премьер-министры Македонии и Греции достигли соглашения о переименовании Македонии в Северную Македонию - это сделало возможным вступление страны в НАТО и ЕС.
  • 2 декабря 2019 года США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО.
Медведева Наталия
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