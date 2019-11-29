Ограбление музея в Германии. Полиция обещает вознаграждение

Музей Грюнес Гевёльбе (Фото: Ralf Hirschberger/EPA)

Полиция Дрездена выплатит 500 000 евро за информацию о местонахождении старинных ювелирных украшений, украденных из сокровищницы Зеленый свод, либо о злоумышленниках, ограбивших музей. Об этом власти заявили 28 ноября, сообщает Deutsche Welle.

Состав спецкомиссии по расследованию этого масштабного преступления увеличен с 20 до 40 человек. В распоряжении следователей - уже 342 сообщения граждан, включая 49 фото- и видеосвидетельств, но среди них нет ни одной прямой улики, подчеркивают представители следствия.

Они исходят из того, что в музее действовала банда профессионалов, ни один из четырех похитителей не пойман.