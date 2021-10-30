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Оказывается, в Афганистане есть ЛГБТ-люди. Британия начала вывозить их из страны

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 17:03
Оказывается, в Афганистане есть ЛГБТ-люди. Британия начала вывозить их из страны - Фото
Фото: EPA

В Великобританию из Афганистана прибыла первая группа из 29 представителей ЛГБТ-сообщества, которые спасаются от преследований со стороны захватившего власть в стране радикального исламистского движения Талибан. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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При правлении Талибана ЛГБТ-люди являются одними из самых уязвимых в Афганистане. Многие из них сталкиваются с преследованиями, дискриминацией и физическим насилием.

Великобритания взяла на себя миссию помочь этим людям, вывезти их из страны, предоставив возможность начать новую жизнь.

По данным канадской правозащитной организации Rainbow Railroad, в Афганистане проживают сотни геев, лесбиянок и бисексуалов. Десяткам из них уже помогли перебраться в безопасное место. Среди них – студенты и активисты, неоднократно выступавшие за равенство ЛГБТ-сообщества в Афганистане.

Когда Талибан получил контроль над страной в 1990-х годах, были криминализовали все сексуальные отношения, кроме гетеросексуального брака. Мужчин и женщин за "блуд", "прелюбодеяния" и "мужеложство" часто казнили.

В Конституции Афганистана, как исламской стране, закреплено первостепенное значение законов шариата (религиозное исламское право, допускающее исключительно гетеросексуальные отношения в браке). После американского вторжения в 2001 году в стране был восстановлен уголовный кодекс 1976 года, который считается более либеральным. Однако, согласно ему, гомосексуальность считается преступлением. В статье 427 содержится термин "педерастия". Наказание предусматривает "длительное тюремное заключение". Поэтому в Афганистане нет открытых геев.

По словам афганского проповедника Шамсула Рахмана, большинство исламских богословов сходятся во мнении, что смертная казнь – подходящая мера наказания за гомосексуальные отношения, пишет BBC.

Вместе с тем, в афганском обществе до сих пор есть такое явление как бача-бази, пишет The Week, когда мальчиков допубертатного возраста берут в рабство для исполнения эротических танцев в женском образе и сексуального удовлетворения взрослых мужчин. Причем в 1996—2001 годах, в период первого правления Талибана, бача-бази были строго запрещены именно из-за гомосексуального подтекста. После падения режима талибов эта традиция вновь стала практиковаться. Сейчас Талибан объявил, что бача-бази будет караться смертной казнью.

  • После захвата Афганистана руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.
  • Однако девочкам так и не разрешили посещать среднюю школу.
Вадим Ребрина
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гомосексуальность права человека Афганистан лгбт шариат
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