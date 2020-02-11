Оксфорд и Кембридж обязали принимать больше бедных студентов

Оксфорд (фото - depositphotos.сom)

Британский регулятор Office for Student обязал престижные университеты Оксофорд и Кембридж принимать студентов из бедных семей и государственных школ, даже если их результаты экзаменов будут ниже, чем у абитуриентов из частных школ. Об этом сообщает BBC News Русская служба.

Сейчас в Оксфорде доля таких студентов составляла 3,7%, в Кембридже – 4,8%. Увеличить квоты планируют до 7%.

Регулятор может вводить санкции против университетов, если они не будут соблюдать квоты.

"Цель новых квот - борьба с неравенством, которое присутствует в самом основании нашего общества", - объясняет Крис Милворд из Office for Students.

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Идею негативно восприняли некоторые родители детей, которые учатся в частных школах. Они объясняют: дети не выбирают, в какой семье им родиться, а абитуриентов необходимо оценивать по их академическим способностям.

Управляющий Ассоциации директоров частных школ Майкл Бьюкенен также не поддерживает идею квотирование и считает, что необходимо увеличивать количество мест в университетах, чтобы доступ к престижному образованию мог получить каждый достойный кандидат.

В то же время профессор Лондонской школы экономики Сэм Фридман отмечает, что понятие "достойный" определить довольно трудно.

"Наше исследование британских элитных профессий показало, что студенты из рабочего класса, попав в престижные университеты, достигают лучших результатов, чем студенты из привилегированных семей", - говорит он.

По данным исследования фонда Sutton Trust, сейчас 42% мест в Оксфорде и Кембридже занимают выпускники частных школ.

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