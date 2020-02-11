Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Оксфорд и Кембридж обязали принимать больше бедных студентов

Оксфорд и Кембридж обязали принимать больше бедных студентов - Фото
Оксфорд (фото - depositphotos.сom)
11.02.2020, 11:00

Квоты для студентов из бедных районов и государственных школ увеличили до 7%

Британский регулятор Office for Student обязал престижные университеты Оксофорд и Кембридж принимать студентов из бедных семей и государственных школ, даже если их результаты экзаменов будут ниже, чем у абитуриентов из частных школ. Об этом сообщает BBC News Русская служба.

Сейчас в Оксфорде доля таких студентов составляла 3,7%, в Кембридже – 4,8%. Увеличить квоты планируют до 7%.

Регулятор может вводить санкции против университетов, если они не будут соблюдать квоты.

"Цель новых квот - борьба с неравенством, которое присутствует в самом основании нашего общества", - объясняет Крис Милворд из Office for Students.

Читайте также: Студенту грозит 5 лет тюрьмы за продажу вируса через Telegram

Идею негативно восприняли некоторые родители детей, которые учатся в частных школах. Они объясняют: дети не выбирают, в какой семье им родиться, а абитуриентов необходимо оценивать по их академическим способностям.

Управляющий Ассоциации директоров частных школ Майкл Бьюкенен также не поддерживает идею квотирование и считает, что необходимо увеличивать количество мест в университетах, чтобы доступ к престижному образованию мог получить каждый достойный кандидат.

В то же время профессор Лондонской школы экономики Сэм Фридман отмечает, что понятие "достойный" определить довольно трудно.

"Наше исследование британских элитных профессий показало, что студенты из рабочего класса, попав в престижные университеты, достигают лучших результатов, чем студенты из привилегированных семей", - говорит он.

  • По данным исследования фонда Sutton Trust, сейчас 42% мест в Оксфорде и Кембридже занимают выпускники частных школ.

Читайте также: В Канаде студенты требуют уволить лектора: назвал Голодомор мифом

Еще по теме
Напишите нам
оксфорд кембридж университет студент образование бедность
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 