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В Канаде студенты требуют уволить лектора: назвал Голодомор мифом

В Канаде студенты требуют уволить лектора: назвал Голодомор мифом - Фото
Памятник Голодомору (Фото: пресс-служба президента)
01.12.2019, 09:46

Студентов возмутил пост преподавателя в Facebook, в котором он назвал Голодомор выдумкой нацистов

В Канаде студенты Альбертского университета требуют уволить преподавателя, который назвал Голодомор 1932-33 годов в Украине мифом. Об этом сообщает CTV News.

На своей странице в Facebook преподаватель Дуглас Макдональд написал пост, где назвал Голодомор мифом и ложью, которую выдумали нацисты с целью дискредитации советской власти.

Украинское студенческое сообщество университета (Ukrainian Students' Society) возмутилось "языком ненависти" и заявило, что этот пост демонстрирует непригодность Макдональда к преподаванию. Студенты направили письмо руководству вуза с требованием расторгнуть с ним контракт. Там им ответили, что не разделяют взглядов Макдональда, но оставляют за ним право иметь свою точку зрения.

Сам преподаватель утверждает, что занимается исследованиями вопроса в течение многих лет, и свою позицию менять не намерен.

Голодомор был признан в Канаде на государственном уровне актом геноцида, еще в 2008 году.

  • 23 ноября в Украине по всей стране зажигали свечи в память о жертвах Голодомора.
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