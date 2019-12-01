В Канаде студенты требуют уволить лектора: назвал Голодомор мифом

Памятник Голодомору (Фото: пресс-служба президента)

В Канаде студенты Альбертского университета требуют уволить преподавателя, который назвал Голодомор 1932-33 годов в Украине мифом. Об этом сообщает CTV News.

На своей странице в Facebook преподаватель Дуглас Макдональд написал пост, где назвал Голодомор мифом и ложью, которую выдумали нацисты с целью дискредитации советской власти.

Украинское студенческое сообщество университета (Ukrainian Students' Society) возмутилось "языком ненависти" и заявило, что этот пост демонстрирует непригодность Макдональда к преподаванию. Студенты направили письмо руководству вуза с требованием расторгнуть с ним контракт. Там им ответили, что не разделяют взглядов Макдональда, но оставляют за ним право иметь свою точку зрения.

Сам преподаватель утверждает, что занимается исследованиями вопроса в течение многих лет, и свою позицию менять не намерен.

Голодомор был признан в Канаде на государственном уровне актом геноцида, еще в 2008 году.