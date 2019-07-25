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Олигархи и бизнес в РФ не хотят достраивать космодром для Путина

Олигархи и бизнес в РФ не хотят достраивать космодром для Путина - Фото
Фото: Игорь Агеенко / Роскосмос
25.07.2019, 08:46

В Роскосмосе позицию бизнесмена Араза Агаларова о том, что по нынешним сметам космодром достроить невозможно, не разорившись, назвали "личным мнением"

Владелец российской компании Crocus Group отказался достраивать космодром Восточный на Дальнем Востоке в Амурской области РФ. Об этом бизнесмен Араз Агаларов сообщил изданию The Bell.

Свой отказ он объяснил невозможностью реализовать проект за те деньги, которые на него выделены: в строительстве не учтены реальные расценки, говорит Агаларов, и при таком подходе компания обанкротится.

Crocus должна была строить стартовый стол для тяжелой ракеты "Ангара".

По словам Агаларова, стоимость этой части проекта оценивалась в 40 млрд рублей (более $630 млн), но в нынешней смете не хватает около 8 млрд рублей (около $125 млн). Он объяснил, что документы рассчитаны из реалий 2014 года, то есть курса 30 рублей за доллар США.

По словам Агаларова, от предложений по достройке Восточного отказались также олигархи Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг (Стройтрансгаз и Стройгазмонтаж соответственно).

Указ о строительстве космодрома президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин подписал 12 лет назад. За это время только по официально известным скандалам о коррупции на стройке было расхищен более 10 миллиарда рублей.

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