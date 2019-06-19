В России жалуются на санкции: из-за них - проблемы в космонавтике

Фото: пресс-служба Роскосмоса

В российской космической отрасли сетуют, что санкции Запада и Украины "осложняют реализацию проектов". Об этом замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил пропагандистскому агентству РФ ТАСС.

Российский чиновник отметил, что санкции "незначительно" влияют на международные космические проекты, где участвует РФ, но при реализации чисто национальных программ у них возникают проблемы.

"Там, где ограничения на поставки в Российскую Федерацию определенных комплектующих играют важную роль", - уточнил Савельев.

"Однако санкции, конечно же, затрудняют развитие международной кооперации", - отметил замглавы Роскосмоса на Международном аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже.

Савельев говорит, что РФ готова "оказать поддержку" проекту лунной орбитальной станции Gateway, как минимум, предоставляя резервное средство поддержки и спасения экипажа.

В апреле у главы Роскосмоса (приближенного к Путину украинофоба Дмитрия Рогозина) возмутились лидерством NASA в будущей лунной миссии. А сам он заподозрил, что SpaceX — убийца российских конкурентов.

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