Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.06.2019, 10:41

В России жалуются на санкции: из-за них - проблемы в космонавтике

В России жалуются на санкции: из-за них - проблемы в космонавтике - Фото
Фото: пресс-служба Роскосмоса

Сейчас для российской космонавтики международные проекты сотрудничества - это своего рода "открытое окно", сказал один из замов главы Роскосмоса

В российской космической отрасли сетуют, что санкции Запада и Украины "осложняют реализацию проектов". Об этом замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил пропагандистскому агентству РФ ТАСС.

Российский чиновник отметил, что санкции "незначительно" влияют на международные космические проекты, где участвует РФ, но при реализации чисто национальных программ у них возникают проблемы.

"Там, где ограничения на поставки в Российскую Федерацию определенных комплектующих играют важную роль", - уточнил Савельев.

"Однако санкции, конечно же, затрудняют развитие международной кооперации", - отметил замглавы Роскосмоса на Международном аэрокосмическом салоне в Ле-Бурже.

Савельев говорит, что РФ готова "оказать поддержку" проекту лунной орбитальной станции Gateway, как минимум, предоставляя резервное средство поддержки и спасения экипажа.

В апреле у главы Роскосмоса (приближенного к Путину украинофоба Дмитрия Рогозинавозмутились лидерством NASA в будущей лунной миссии. А сам он заподозрил, что SpaceX — убийца российских конкурентов.

Читайте также: Скандал в Роскосмосе: глава топ-предприятия сбежал за границу

Отправить:
Распечатать:
Теги: агрессия России, санкции, космос, роскосмос, сергей савельев
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 