Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.02.2019, 11:18

Проблемы космонавтики России списали на санкции Запада

Проблемы космонавтики России списали на санкции Запада - Фото
Иллюстрация: пресс-служба Роскосмоса

У российского космоса есть определенные сложности с тем, чтобы заменить "санкционную" иностранную микроэлектронику той, которая доступна на рынке

Реклама
Реклама

Одна из причин того, что в российской космонавтике в последние годы наблюдаются серьезные проблемы — в санкциях Украины и Запада против РФ. Такое мнение в эфире российского телеканала озвучил глава научно-технического совета корпорации Роскосмос Юрий Коптев.

"Надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", — посетовал чиновник.

Реклама

Руководитель корпорации Дмитрий Рогозин, один из главных рупоров антиукраинской пропаганды Кремля в первые годы вооруженной агрессии РФ, ранее жаловался на проблемы с доступом к нужной микроэлектронике из-за санкций, но утверждал, что отрасль "справляется".

Читайте также: НАБУ: Экс-глава Укркосмоса - подозреваемый в срыве запуска "Лыбиди"

Отправить:
Распечатать:
Теги: санкции, космос, роскосмос, Юрий Коптев, импортзамещение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 