Проблемы космонавтики России списали на санкции Запада

Иллюстрация: пресс-служба Роскосмоса

Одна из причин того, что в российской космонавтике в последние годы наблюдаются серьезные проблемы — в санкциях Украины и Запада против РФ. Такое мнение в эфире российского телеканала озвучил глава научно-технического совета корпорации Роскосмос Юрий Коптев.

"Надо понимать, что свой вклад внесла и проблема импортозамещения, то есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или вообще прекратили доступ к ним", — посетовал чиновник.

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Руководитель корпорации Дмитрий Рогозин, один из главных рупоров антиукраинской пропаганды Кремля в первые годы вооруженной агрессии РФ, ранее жаловался на проблемы с доступом к нужной микроэлектронике из-за санкций, но утверждал, что отрасль "справляется".

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