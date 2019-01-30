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30.01.2019, 20:54

НАБУ: Экс-глава Укркосмоса - подозреваемый в срыве запуска Лыбиди

НАБУ: Экс-глава Укркосмоса - подозреваемый в срыве запуска Лыбиди - Фото
Спутник Лыбидь (фото - iss-reshetnev.ru)

Бывший руководитель Укркосмоса стал третьим подозреваемым в уголовном производстве

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Бывшему руководителю ГП Укркосмос сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что экс-руководитель Укркосмоса - третий подозреваемый в уголовном производстве. Двум другим - бывшему внештатному советнику гендиректора Национального космического агентства и посреднику - о подозрении сообщено в декабре 2018-го.

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Отмечается, что следствие установило, что в течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,245 млн, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш" и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере $292,4 млн.

Для этого бывший генеральный директор ГП «Укркосмос» по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины - канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp - документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого ГП. В результате, $8,245 млн полученных компанией внештатного советника, зарегистрированной на Кипре, были использованы в его собственных интересах.

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В НАБУ отметили, что в результате этого был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника "Лыбидь", как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи. Кабмин продолжает обслуживать полученный госпредприятием кредит, по которому Канадскому экспортному агентству уже уплачено около 6 млрд грн.

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Теги: набу, космос, Укркосмос, Лыбидь, спутник, хищение
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