Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.05.2019, 09:39

Скандал в Роскосмосе: глава топ-предприятия сбежал за границу

Скандал в Роскосмосе: глава топ-предприятия сбежал за границу - Фото
Фото: пресс-служба Роскосмоса

Власти РФ выясняют мотивы бегства теперь уже экс-главы НИИ КП, ведущего предприятия страны по стойкости электроники аппаратов к излучениям в космосе

Реклама
Реклама

В космической отрасли РФ беспрецедентный скандал: гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин в апреле уехал якобы в командировку в Европу, но домой не вернулся: прислал из-за границы заявление об увольнении "по собственному желанию". Об этом со ссылкой на двух топ-менеджеров из "оборонки" страны-оккупанта пишет Коммерсант.

Позднее Яскина видели в Греции.

Реклама

Как отмечает издание, отъезд топ-чиновника совпал с началом аудита Роскосмоса на предприятии, которое также плотно завязано на российской военной сфере.

НИИ КП создан в 1985 году как приборное предприятие широкого профиля. В 2014 году на его базе организована Объединенная ракетно-космическая корпорация, а сам институт превратился в ее филиал.

Вчера в NASA придумали название для новой лунной программы США.

Отправить:
Распечатать:
Теги: аудит, бегство, роскосмос, Юрий Яскин, НИИ КП
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 