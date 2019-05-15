Скандал в Роскосмосе: глава топ-предприятия сбежал за границу

Фото: пресс-служба Роскосмоса

В космической отрасли РФ беспрецедентный скандал: гендиректор Научно-исследовательского института космического приборостроения Юрий Яскин в апреле уехал якобы в командировку в Европу, но домой не вернулся: прислал из-за границы заявление об увольнении "по собственному желанию". Об этом со ссылкой на двух топ-менеджеров из "оборонки" страны-оккупанта пишет Коммерсант.

Позднее Яскина видели в Греции.

Реклама

Как отмечает издание, отъезд топ-чиновника совпал с началом аудита Роскосмоса на предприятии, которое также плотно завязано на российской военной сфере.

НИИ КП создан в 1985 году как приборное предприятие широкого профиля. В 2014 году на его базе организована Объединенная ракетно-космическая корпорация, а сам институт превратился в ее филиал.

Вчера в NASA придумали название для новой лунной программы США.