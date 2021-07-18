Олимпийцам в Токио раздали 160 000 презервативов, но призвали не использовать их на играх

Спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Токио, раздали 160 000 презервативов, несмотря на запрет тесных контактов олимпийцев во время состязаний. Об этом пишет The Guardian.

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Как отмечает издание, в олимпийском сборнике указано, что спортсменам следует избегать "ненужных форм физического контакта" с другими участниками Олимпиады.

По словам организаторов состязаний, презервативы не предназначены для использования в деревне спортсменов. Вместо этого их следует отвезти домой и использовать для повышения осведомленности о ВИЧ и СПИДе в мире.

Сегодня стало известно о вспышке коронавируса в Олимпийской деревне. Сейчас, за пять дней до начала Олимпиады, там насчитывается более 50 заболевших.

Станислав Стороженко

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