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Олимпийцам в Токио раздали 160 000 презервативов, но призвали не использовать их на играх

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 22:13
Олимпийцам в Токио раздали 160 000 презервативов, но призвали не использовать их на играх - Фото
Олимпийские игры 2020 в Токио (Фото: Franck Robichon/ЕРА)

Спортсменам, принимающим участие в Олимпийских играх в Токио, раздали 160 000 презервативов, несмотря на запрет тесных контактов олимпийцев во время состязаний. Об этом пишет The Guardian.

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Как отмечает издание, в олимпийском сборнике указано, что спортсменам следует избегать "ненужных форм физического контакта" с другими участниками Олимпиады. 

По словам организаторов состязаний, презервативы не предназначены для использования в деревне спортсменов. Вместо этого их следует отвезти домой и использовать для повышения осведомленности о ВИЧ и СПИДе в мире.

Станислав Стороженко
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Олимпиада презерватив коронавирус COVID-19
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