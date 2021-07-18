За несколько дней до Олимпиады. В олимпийской деревне в Токио произошла вспышка COVID-19
18.07.2021, 15:15
Олимпиада в Токио (Фото - ЕРА)
В олимпийской деревне в Токио начали регистрировать первые случаи коронавируса. Сейчас, за пять дней до начала Олимпиады, там насчитывается более 50 заболевших. Информация об этом появилась на сайте Международного олимпийского комитета.
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Среди заболевших есть спортсмены, которые планировали принять участие в Олимпийских играх, а также вспомогательный персонал. Все они сейчас находятся на изоляции, кроме того – на карантин отправили и тех, кто с ними контактировал.
Информация о странах, из которых прибыли спортсмены, заболевшие впоследствии COVID-19, не разглашается.
- 13 июля глава МОК назвал Токио "лучшим городом для Олимпиады", но перепутал японцев и китайцев.
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