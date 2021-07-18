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За несколько дней до Олимпиады. В олимпийской деревне в Токио произошла вспышка COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2021, 15:15
За несколько дней до Олимпиады. В олимпийской деревне в Токио произошла вспышка COVID-19 - Фото
Олимпиада в Токио (Фото - ЕРА)

В олимпийской деревне в Токио начали регистрировать первые случаи коронавируса. Сейчас, за пять дней до начала Олимпиады, там насчитывается более 50 заболевших. Информация об этом появилась на сайте Международного олимпийского комитета.

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Среди заболевших есть спортсмены, которые планировали принять участие в Олимпийских играх, а также вспомогательный персонал. Все они сейчас находятся на изоляции, кроме того – на карантин отправили и тех, кто с ними контактировал.

Информация о странах, из которых прибыли спортсмены, заболевшие впоследствии COVID-19, не разглашается.

  • 13 июля глава МОК назвал Токио "лучшим городом для Олимпиады", но перепутал японцев и китайцев.

Читайте также: Российским олимпийцам в Токио приказали "правильно" отвечать на вопросы о Крыме и Донбассе

Дарья Мостовая
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Олимпиада 2020 Токио мок коронавирус COVID-19 олимпийская деревня
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