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Глава МОК назвал Токио "лучшим городом для Олимпиады", но перепутал японцев и китайцев

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2021, 15:35
Глава МОК назвал Токио
Президент МОК Томас Бах (Фото: ЕРА)

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Токио "лучший в истории город, подготовленный к Олимпийским играм", однако при этом он перепутал японский и китайский народы. Об этом пишет The Guardian.

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"Вам удалось сделать Токио лучшим в истории городом, подготовленным к Олимпийским играм. Это еще более примечательно в трудных обстоятельствах, с которыми мы все должны столкнуться. Теперь осталось 10 дней, чтобы подготовиться к церемонии открытия. Это также означает, что еще предстоит много работы", – сказал Бах.

Издание отмечает, что оплошность Баха не повторялась англо-японскими переводчиками на встрече, однако, по сообщениям японских СМИ, ошибка вызвала негативную реакцию японских граждан в социальных сетях.

Как пишут журналисты, Бах, а также другие чиновники МОК уже ранее подвергались критике в Японии из-за того, что выступали за проведение Олимпиады во время пандемии. 

  • По данным проведенного в марте соцопроса, около 80% жителей Японии считали, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны быть отменены или перенесены из-за пандемии COVID-19.
  • В марте 2021-го японское правительство выступило против приезда зарубежных зрителей на Олимпиаду для предотвращения распространения COVID-19 в стране.
  • 3 июня около 10 000 из 80 000 волонтеров отказались ехать на Олимпиаду в Токио, опасаясь распространения коронавирусной инфекции.
  • 8 июля Япония заявила, что Олимпийские игры пройдут без зрителей.

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Станислав Стороженко
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Спорт япония Олимпиада томас бах
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