Власти Японии выступили против приезда иностранных зрителей на Олимпийские игры в Токио
09.03.2021, 14:35
Олимпийские игры 2020 в Токио (Фото: Kimimasa Mayama/ЕРА)
Японское правительство выступило против приезда зарубежных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом для предотвращения распространения COVID-19 в стране. Об этом пишет Kyodo News.
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Окончательное решение о допуске иностранных зрителей на Олимпиаду будет принято в конце марта после встречи представителей японских властей с Международным олимпийским комитетом.
Правительство пришло к выводу, что приезд фанатов из-за границы невозможен из-за обеспокоенности японской общественности эпидемией, а также опасениями из-за заразности других вариантов COVID-19.
- 24 марта 2020 года экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Международный олимпийский комитет согласился перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за пандемии коронавируса.
- 10 июня стало известно, что Олимпиада в Токио состоится по "упрощенной" процедуре.
- 11 января сообщалось, что около 80 процентов жителей Японии считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на лето 2021 года, должны быть отменены или перенесены из-за пандемии COVID-19.
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