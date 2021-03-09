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Власти Японии выступили против приезда иностранных зрителей на Олимпийские игры в Токио

09.03.2021, 14:35
Власти Японии выступили против приезда иностранных зрителей на Олимпийские игры в Токио - Фото
Олимпийские игры 2020 в Токио (Фото: Kimimasa Mayama/ЕРА)

Японское правительство выступило против приезда зарубежных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио этим летом для предотвращения распространения COVID-19 в стране. Об этом пишет Kyodo News

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Окончательное решение о допуске иностранных зрителей на Олимпиаду будет принято в конце марта после встречи представителей японских властей с Международным олимпийским комитетом.

Правительство пришло к выводу, что приезд фанатов из-за границы невозможен из-за обеспокоенности японской общественности эпидемией, а также опасениями из-за заразности других вариантов COVID-19.

Станислав Стороженко
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Олимпиада Токио япония Спорт
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