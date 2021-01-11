Около 80% японцев не хотят проведения Олимпийских игр в Токио этим летом

Около 80 процентов жителей Японии считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на лето 2021 года, должны быть отменены или перенесены из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет издание Kyodo News, которое провело телефонный опрос 1441 гражданина страны.

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Сообщается, что 35,3% высказались за отмену игр, в то время как 44,8% заявили, что проведение Олимпиады необходимо перенести.

За последние сутки в стране зафиксировали 6081 новых случая заболеваемости коронавирусом.

24 марта 2020 года экс-премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Международный олимпийский комитет согласился перенести Олимпийские игры в Токио на следующий год из-за пандемии коронавируса.

10 июня стало известно, что Олимпиада в Токио состоится по "упрощенной" процедуре.

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Станислав Стороженко

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