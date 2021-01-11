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Около 80% японцев не хотят проведения Олимпийских игр в Токио этим летом

11.01.2021, 16:55
Около 80% японцев не хотят проведения Олимпийских игр в Токио этим летом - Фото
Олимпийские игры 2020 в Токио (Фото: Kimimasa Mayama/ЕРА)

Около 80 процентов жителей Японии считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио, запланированные на лето 2021 года, должны быть отменены или перенесены из-за пандемии COVID-19. Об этом пишет издание Kyodo News, которое провело телефонный опрос 1441 гражданина страны. 

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Сообщается, что 35,3% высказались за отмену игр, в то время как 44,8% заявили, что проведение Олимпиады необходимо перенести.

За последние сутки в стране зафиксировали 6081 новых случая заболеваемости коронавирусом. 

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Станислав Стороженко
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