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Коронавирус. Япония закрывает границы для иностранцев до конца января

26.12.2020, 16:31
Коронавирус. Япония закрывает границы для иностранцев до конца января - Фото
Токио в декабре 2020 года (Фото – Kimimasa Mayama, EPA)

Япония на месяц закрывает въезд в страну, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на заявление правительства.

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Запрет будет действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января. Граждане Японии и иностранцы с видом на жительство смогут вернуться в страну.

Правительство Японии сообщило, что в пятницу заражение новым штаммом коронавируса было подтверждено у пяти человек, вернувшихся из Великобритании.

С октября Япония разрешала въезд при условии, что приезжие будут находиться в стране не менее трех месяцев и пройдут двухнедельный карантин.

Денис Юдин
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