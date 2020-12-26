Коронавирус. Япония закрывает границы для иностранцев до конца января
26.12.2020, 16:31
Токио в декабре 2020 года (Фото – Kimimasa Mayama, EPA)
Япония на месяц закрывает въезд в страну, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на заявление правительства.
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Запрет будет действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января. Граждане Японии и иностранцы с видом на жительство смогут вернуться в страну.
Правительство Японии сообщило, что в пятницу заражение новым штаммом коронавируса было подтверждено у пяти человек, вернувшихся из Великобритании.
С октября Япония разрешала въезд при условии, что приезжие будут находиться в стране не менее трех месяцев и пройдут двухнедельный карантин.
- 22 декабря ЕС принял рекомендации о поездках в Британию, где набирает ход новый штамм SARS-CoV-2: границы закрывать не советует.
- 24 декабря глава МИД Кулеба заявил, что Украина не планирует закрывать границы с Британией.
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