Коронавирус. Япония закрывает границы для иностранцев до конца января

Япония на месяц закрывает въезд в страну, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса. Об этом сообщает Nikkei со ссылкой на заявление правительства.

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Запрет будет действовать с понедельника, 28 декабря, до конца января. Граждане Японии и иностранцы с видом на жительство смогут вернуться в страну.

Правительство Японии сообщило, что в пятницу заражение новым штаммом коронавируса было подтверждено у пяти человек, вернувшихся из Великобритании.

С октября Япония разрешала въезд при условии, что приезжие будут находиться в стране не менее трех месяцев и пройдут двухнедельный карантин.

22 декабря ЕС принял рекомендации о поездках в Британию, где набирает ход новый штамм SARS-CoV-2: границы закрывать не советует.

24 декабря глава МИД Кулеба заявил, что Украина не планирует закрывать границы с Британией.

Денис Юдин

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