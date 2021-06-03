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10 000 волонтеров отказались от поездки на Олимпиаду в Токио

03.06.2021, 15:31
10 000 волонтеров отказались от поездки на Олимпиаду в Токио - Фото
Олимпиада в Токио (Фото - ЕРА)

Около 10 000 волонтеров отказались ехать на Олимпиаду в Токио, опасаясь распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Японского оргкомитета Тоширо Муто, передает Kyodo.

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По его словам, примерно 10 000 из 80 000 добровольцев, которые первоначально планировали помогать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, отказались от поездки. Причиной этому в оргкомитете называют пандемию коронавируса.

"Я думаю, что нет никаких сомнений в том, что одной из причин является обеспокоенность по поводу коронавирусной инфекции", – сказал Муто.

При этом он убежден, что это не помешает проведению игр.

В NHK также сообщают о массовом отказе врачей от работы в местах проведения Олимпиады. Большинство медиков ссылаются на чрезмерную загруженность обычной работой, им ищут замену.

По данным портала Worldometers, по состоянию на 3 июня 2021-го в Японии, население которой составляет более 126 млн человек, подтвердилось 752 191 случаев заражения коронавирусом с начала пандемии. Из них 690 623 выздоровели. Умерли от осложнений, вызванных заболеванием, 13 245 жителей страны. За минувшие сутки, 2 июня, в Японии 2667 человек заболели коронавирусом, и 91 – умерли.

  • По данным соцопроса, около 80% жителей Японии считают, что Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны быть отменены или перенесены из-за пандемии COVID-19.
  • В марте 2021-го японское правительство выступило против приезда зарубежных зрителей на Олимпиаду для предотвращения распространения COVID-19 в стране.

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Оксана Житнюк
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соревнования япония Олимпиада Токио волонтер пандемия коронавирус
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